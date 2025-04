Devlet Çoksesli Korosu'ndan İkinci 'Aurora' Konseri Büyüledi

Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ada Ankara'da düzenlediği ikinci 'Aurora' konseriyle müzikseverlerle buluştu. 'Gecenin en karanlık anındaki ilk ışıklar' anlamına gelen bu konser, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Şef Burak Onur Erdem'in yönettiği koro, yoğun istek üzerine bu sezon tekrar sahne aldı. Konserin açılışında konuşan Erdem, 'Aurora'nın sadece ışık değil, aynı zamanda umut simgesi olduğunu vurguladı.

Konserin en dikkat çekici parçası, Estonyalı besteci Veljo Tormis'in 'Demire Lanet' eseriydi. Erdem, bu eserin üç bölümden oluştuğunu belirterek şu ifadeleri paylaştı: 'Birinci bölümde demirin doğuşu, ikinci bölümde insanın demiri kullanarak silah üretmesi ve son bölümde umudun kendisi anlatılıyor.'

Konsere, arp sanatçısı İlayda Sezen'in, Henriette Renie'nin 'Contemplation' isimli arp solosuyla başlandı. Konser üç ana bölümden oluşuyordu. 'Dünyanın Sessizliğinde İnsan' adını taşıyan birinci bölümde, Bengt Ollen'in 'Trilo', Ericks Esenvalds'in 'Kuzey Işıkları' ve 'Yıldızlar' eserleri seslendirildi.

İkinci bölümde ise 'Umut ve Yeni Bir Dünya' temasını işleyen Raimund Tiguls ve Eric Whitacre'nin eserleri dinleyiciyle buluştu. Üçüncü bölüm 'Gerçekle Hesaplaşma'da ise Bodgar Moe'nin 'Sator' ve Tormis'in 'Demire Lanet' eserleri ile program tamamlandı.

Arp sanatçısı İlayda Sezen ve perküsyon sanatçıları Eyüp Emirhan Çakır ve Mehmet Çınar Yılmaz performanslarıyla dikkat çekti. Konserin ışık tasarımı Cem Parıldar tarafından yapıldı ve her eserde benzersiz ışık gösterileri sergilendi. Kuzey ışıkları benzeri aydınlatmalar, başkentli sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

