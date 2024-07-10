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Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim kapatılıyor! 80 bin öğrenci eğitim görüyordu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatılacağını duyurdu. Bu kararla birlikte, üniversitelerin eğitim kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 12:45
Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim kapatılıyor! 80 bin öğrenci eğitim görüyordu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatılmasına yönelik önemli bir karar açıkladı. Özvar, bu adımın üniversitelerdeki eğitim kalitesini yükseltmeyi amaçladığını belirtti. Vakıf üniversitelerinde de benzer değişikliklerin planlandığı bildirildi.

Geçtiğimiz yıl devlet üniversitelerinde 1308 ikinci öğretim programında yaklaşık 80 bin öğrenci eğitim görmekteydi. Yeni kararın uygulanmasıyla birlikte, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kontenjanlarında önemli bir azalma bekleniyor. Özellikle mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimler gibi alanlarda kontenjanlarda düşüş yaşanacak.

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