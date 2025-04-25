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Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

Milyonlarca kadının emeklilik hayalini gerçeğe dönüştüren yeni düzenlemelerle, ev kadınları ve çalışan annelere önemli destekler sunuluyor.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 10:15
Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

Türkiye'den Emeklilik İçin Müjdeli Açıklama

Türkiye'de milyonlarca kadının emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürecek yeni düzenlemeler duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda, özellikle ev kadınları ve çalışan anneler için sosyal güvence ve erken emeklilik fırsatları sunuluyor. 2025'in Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte, bu düzenlemelerin kadınlara büyük katkılar sağlayacağı belirtiliyor.

Anneler İçin Doğum Borçlanması İmkanı

Annelerin emeklilik sürecini hızlandıracak en önemli mekanizmalardan biri olan doğum borçlanması, yeni düzenlemelerle kolaylaşacak. Mevcut sistemde, sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen çocuklar için borçlanma imkanı sunuluyor. Sigortadan sonra doğan üç çocuk için anneler toplamda 2160 gün (6 yıl) prim satın alabiliyor.

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

Ancak, kamuoyunda uzun süredir beklenen bir diğer düzenleme, sigortadan önce doğan çocuklar için de doğum borçlanması hakkının tanınması. Eğer bu yeni düzenleme yasalaşırsa, sigorta girişinden önce doğum yapmış anneler için emeklilik kapıları çok daha kolay açılacak.

Çalışan Annelere Çifte Destek

Yeni paket, ev kadınlarının yanı sıra aktif iş hayatında olan anneleri de kapsıyor. Çalışan anneler için "Fiili Hizmet Zammı" benzeri bir destek sistemi hazırlanıyor. Bu sistem sayesinde, çalışan annelerin prim gün sayıları artacak ve emeklilik yaşları öne çekilecek.

Ev Kadınlarına Devlet Desteği

Paketin en dikkat çekici kısmı, çalışmayan ve emekli olmayan ev kadınlarına yönelik devlet destekli sosyal güvence sistemi. 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, şu anda çalışmayan veya emekliliği bulunmayan ev kadınları, bu isteğe bağlı sigorta sistemi ile sağlık güvencesine kavuşacak ve kendi primlerini ödeyerek emeklilik hakkı elde edebilecekler.

Bu sistem Bağ-Kur kapsamında işleyecek ve ödenecek aylık primin tam üçte biri devlet tarafından karşılanacak. 2025 yılı itibarıyla bu devlet desteğinin aylık tutarının 2.773,92 TL olması bekleniyor. Geri kalan tutarı ise ev kadınları kendileri ödeyecek. 15 yıllık prim ödemesi süresi boyunca devletin sağladığı toplam katkının günümüz şartlarında 500 bin TL'ye ulaşabileceği ifade ediliyor.

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