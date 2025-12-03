Devrek'te Evde Ölü Bulunan Kişi: Yüksel Karapınar (60)

Devrek’te İsmetpaşa Mahallesi'nde arkadaşıyla kaldığı evde 60 yaşındaki Yüksel Karapınar ölü bulundu; savcılık soruşturma başlattı, otopsi sonucu beklenecek.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 19:03
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki apartman dairesinde ölüm

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, bir kişi kaldığı evde ölü bulundu. Olay, ilçenin İsmetpaşa Mahallesi Rüştü Onur Sokak adresindeki bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı evi arkadaşıyla paylaşan Yüksel Karapınar (60), ikametinde hareketsiz olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde Karapınar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili olarak savcılık tarafından inceleme başlatıldı. Karapınar’ın cansız bedeni Devrek Derlet Hastanesine kaldırılırken, ölüm nedeninin kesinleşmesi için otopsi yapılacağı belirtildi.

