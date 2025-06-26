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Didim Belediyesi'nde Zimmet Operasyonu: 4 Tutuklama

Didim Belediyesinde usulsüz malzeme alımları nedeniyle yürütülen soruşturmada 4 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 23:23
Didim Belediyesi'nde Zimmet Operasyonu: 4 Tutuklama

Didim Belediyesinde Zimmet Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Aydın’ın Didim Belediyesi'nde, cenaze hizmetlerine yönelik malzeme alımlarıyla ilgili usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturma derinleşiyor. İlgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi arasında yer alan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltı Süreci ve Tutuklama

Cenaze hizmetlerine yönelik usulsüz malzeme alımları nedeniyle önceki gün gözaltına alınan Ö.K, E.S, H.H, E.E ve A.O.K üzerindeki işlemler, emniyette tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edilmiş ve savcılıkta ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştır.

Yapılan sorgulamanın ardından Ö.K, E.S, H.H ve E.E tutuklanırken, A.O.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun Detayları

Didim Belediyesi cenaze hizmetleri biriminde yürütülen soruşturmada, ihale alım-satım ve faturalandırma süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları sebebiyle bir operasyon gerçekleştirilmişti. Bu operasyonda, Didim Belediyesi çalışanı A.O.K ile eşi Ö.K, eski belediye çalışanları H.H ve E.E gözaltına alınmış; daha sonra belediyede çalışan E.S da yakalanmıştır.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen arama neticesinde, 15 litre el yapımı içki, 101 adet tabanca mermisi, çeşitli firmalara ait kaşeler ve ihale teklif mektupları ele geçirilmiştir.

Aydın’ın Didim Belediyesinde, cenaze hizmetlerine yönelik malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı...

Aydın’ın Didim Belediyesinde, cenaze hizmetlerine yönelik malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

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