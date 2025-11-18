Didim'de Araçta 500 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Didim'de araçta uyuşturucu operasyonu

Jandarma Dalyan mevkiinde şüpheli aracı durdurdu

Didim'de yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Olay, Aydın'ın Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi sınırlarındaki Dalyan mevkii'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bölgeye intikal eden jandarma ekipleri durdurdukları araçta ve araç içerisindeki şahısların üzerinde arama yaptı. Aramada 500 gram kubar esrar ile birlikte 2 adet cep telefonu bulundu.

Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

