Didim'de Araçta 500 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Didim Akyeniköy'de jandarmanın durdurduğu araçta 500 gram kubar esrar ve 2 cep telefonu ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 09:21
Didim'de Araçta 500 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Didim'de araçta uyuşturucu operasyonu

Jandarma Dalyan mevkiinde şüpheli aracı durdurdu

Didim'de yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Olay, Aydın'ın Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi sınırlarındaki Dalyan mevkii'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bölgeye intikal eden jandarma ekipleri durdurdukları araçta ve araç içerisindeki şahısların üzerinde arama yaptı. Aramada 500 gram kubar esrar ile birlikte 2 adet cep telefonu bulundu.

Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ, 2...

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

İLGİLİ HABERLER

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Fizyoterapist Direksiyon Eğitimi İçin Geçerken Yaya Geçidinde Hayatını Kaybetti
2
Söke'de Zeytin Sineği ve Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele Sürüyor
3
Bayburt Çayıryolu'nda Patates Hasadı: İşçi Açığını 150 İranlı Kapatıyor
4
2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar
5
Kuşadası'nda Gıda Denetimi: Kaymakamlık ve Zabıta Ortak Çalışması
6
Gaziantep'te Dron Destekli Okul Çevresi Huzur Uygulaması
7
Adana'da Gizli Kamera Skandalı: Gündoğdu Koleji'nde Resim Öğretmeni E.İ. Tutuklandı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları