Dilan-Engin Polat çiftine uyuşturucu şoku!

Kara para aklama, örgüt üyeliği ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan-Engin Polat çiftine bir darbe de uyuşturucu soruşturmasından geldi. Çift hakkında ihbar üzerine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan da soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Uyuşturucu imalathanesi bulundu iddiası

Dilan-Engin Polat çifti, 5 Kasım'da İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Çiftin şirketlerine de kayyum atanmıştı. Çiftin sosyal medyada yaptıkları gösterişli paylaşımlar, kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Çiftin tutuklanmasının ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. Bir ihbarcı, Dilan-Engin Polat çiftinin İstanbul'da bir villada uyuşturucu imalathanesi kurduklarını ve burada kokain, esrar ve ecstasy gibi maddeler ürettiklerini ileri sürdü. İhbarcı, villanın adresini de verdi.

Soruşturma başlatıldı

İhbar üzerine harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan-Engin Polat çifti hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, ihbar edilen villaya baskın düzenlendi. Villada yapılan aramada, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ve kimyasallar ele geçirildi. Ayrıca, villada bulunan bazı kişilerin de gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

Çiftin avukatı iddiaları yalanladı

Dilan-Engin Polat çiftinin avukatı, uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı. Avukat, çiftin uyuşturucu imal etme suçlamasını kesinlikle reddettiklerini ve bu iddianın asılsız olduğunu söyledi. Avukat, "Müvekkillerimiz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme suçundan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu iddia, müvekkillerimizi karalamak ve kamuoyunda algı yaratmak amacıyla ortaya atılmıştır. Soruşturma sonucunda bu iddianın gerçek dışı olduğu ortaya çıkacaktır" dedi. Avukat, çiftin diğer suçlamalardan da beraat etmeleri için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.