Dilan ve Engin Polat çifti davasında beklenmedik gelişme: Tahliye kararı verildi

Dilan ve Engin Polat çifti davasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Çift ve çalışanları, “kara para aklama”, “suç işleme amacı ile örgüt kurma”, vergi usul kanununa muhalefet” gibi suçlamalardan tutuklu yargılanıyor. Savcı ise beklenmedik bir gelişmeyle, tutuklular için “vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliye istedi. Diğer yandan “örgüt kurma ve yönetme” ile “kara para aklama” suçları için ise soruşturmanın tutuklu bir şekilde devam etmesi talep edildi.

İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise bu talep sonrasında tüm şüpheliler hakkında, "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan tahliye kararı verdi. Öte yandan mahkeme, "örgüt kurma ve yönetme" ile "kara para aklama" suçları için sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.