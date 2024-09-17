Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın ABD Dışişleri Bakanlığı ile Görüşmesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ABD'li Yetkililerle Buluştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede, ilgili kurum temsilcileri de hazır bulundu.

Suriye ile İlgili Gelişmeler Ele Alındı

Görüşmenin ana temasını, Suriye'deki güvenlik, siyasi, ekonomik ve insani durum oluşturdu. Yılmaz ve Bass arasında karşılıklı görüş alışverişi yapılırken, bölgedeki yükselen tansiyonun Suriye üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde duruldu.

Türkiye'nin Temel Beklentileri

Suriye'deki ihtilafın çözümünde rol oynayabilecek tüm aktörler arasında koordinasyonun sağlanmasının önemine vurgu yapıldı. Türkiye, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle bölücü örgüte sağlanan desteğin durdurulmasını talep etti. Bu bağlamda, terör örgütüne verilen desteğin hem Suriye'nin hem de bölgenin istikrarı açısından uzun vadeli riskler oluşturabileceği dile getirildi.