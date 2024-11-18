DOLAR
34,61 -0,49%
EURO
36,61 -0,9%
ALTIN
2.902,94 -2,31%
BITCOIN
3.172.071 -2,26%

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Babası Durmuş Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın babası Durmuş Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 18:00
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Babası Durmuş Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Babası Defnedildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın vefat eden babası Durmuş Yılmaz, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 75 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Cenaze Töreni Detayları

Durmuş Yılmaz için ikindi vakti Üsküdar Sefa Tepesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri kabul eden Nuh Yılmaz ve kardeşi eski Anadolu Ajansı çalışanı, yakın dostları ve akrabaları da yer aldı.

Yılmaz'ın vefatı, ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın babası Durmuş Yılmaz’ın cenazesi, Üsküdar'daki Sefa...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın babası Durmuş Yılmaz’ın cenazesi, Üsküdar'daki Sefa Tepesi Camisi’nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın babası Durmuş Yılmaz’ın cenazesi, Üsküdar'daki Sefa...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın babası Durmuş Yılmaz’ın cenazesi, Üsküdar'daki Sefa Tepesi Camisi’nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kıbrıs Gazisi Dursun Okan Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Beylikdüzü'nde Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı: 28 Mermi Atıldı
3
Sait Faik Abasıyanık'ın Hikayeleri Sakarya'da Tiyatro Sahnesinde
4
Kazakistan'ın Aktau Şehri, Türk Dünyası'nın Kültür Başkenti Oluyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde Sosyal Kapsayıcılık Oturumuna Katıldı
6
Ferhat'tan Sel Riski İçin Önerge: Batı Trakya Tehlikede
7
Yapı Denetimi ve Coğrafi Veri Düzenlemelerinde Yeni Dönem: TBMM'den Onay Geliyor!

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme