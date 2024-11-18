Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Babası Durmuş Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Babası Defnedildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın vefat eden babası Durmuş Yılmaz, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 75 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Cenaze Töreni Detayları

Durmuş Yılmaz için ikindi vakti Üsküdar Sefa Tepesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri kabul eden Nuh Yılmaz ve kardeşi eski Anadolu Ajansı çalışanı, yakın dostları ve akrabaları da yer aldı.

Yılmaz'ın vefatı, ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın babası Durmuş Yılmaz’ın cenazesi, Üsküdar'daki Sefa Tepesi Camisi’nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın babası Durmuş Yılmaz’ın cenazesi, Üsküdar'daki Sefa Tepesi Camisi’nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.