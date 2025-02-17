Dışişleri Bakanı Fidan, Uluslararası Gündeme Dair Önemli Açıklamalar Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Türkiye'nin, Ukrayna'da barışa katkıda bulunma ve ülkenin yeniden inşasına destek olmak için istekli olduğunu belirtti.

Fidan, "Hem Suriye ve Türkiye'nin hem de Irak ve Kürtlerin çıkarları için PKK'dan kurtulmamız gerekiyor" diyerek terör tehdidine dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası sistemi sorgulaması üzerine, Fidan, dünyanın büyük şoklar geçirdiğini ifade etti.

Fidan, Avrupalı aktörlerin “yeni gerçeklerle” başa çıkma çabalarının, mevcut sistemin geçici bir durum olduğunu ummalarına neden olduğunu kaydetti.

Ukrayna Meselesinin Önemi

Fidan, Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı için derhal ateşkes isteğinde bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin olası bir barış planına katkı sunmaya hazır olduğunu dile getirdi. "Şu an ateşkes ve uzun vadeli barış planının birlikte düşünülmesi gereken bir aşamadayız" şeklinde konuştu.

Suriye’de Terörle Mücadele

Fidan, Suriye’de özellikle PKK/YPG işgalinin durdurulmasını, hem Türkiye'nin hem de bölge halklarının çıkarları açısından elzem gördü. 'Bu virüsten hep birlikte kurtulmanın zamanı geldi' dedi.

DEAŞ ile Mücadele ve Terör Sorunu

Fidan, DEAŞ ile mücadelede bölge ülkeleriyle işbirliğine önem verdiklerini ve bu konuda yapılandırılmış bir mekanizma kurulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Gazze’de Ateşkes Durumu

Fidan, İsrail’in Gazze'deki ateşkesi sürdürmeye niyetli olmadığını belirtti ve ABD'nin bu duruma müdahil olmasının önemini vurguladı.

Yapay Zeka ve Türkiye'nin Stratejisi

Fidan, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki konumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini ve bu yarışta geri kalmamak için uluslararası işbirliklerine açık olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.