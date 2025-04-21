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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayirli Mevkidaşı ile Görüştü

Bakan Fidan, Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile resmi görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 14:36
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayirli Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayirli Mevkidaşı Attaf ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e düzenlediği resmi ziyaret sırasında Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlığın resmi X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın, Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı çerçevesinde Attaf ile bir araya geldiği bildirildi. Bu toplantı, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cezayirli...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile bir araya geldi. Bakan Fidan, Attaf ile Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı marjında görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cezayirli...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile bir araya geldi. Bakan Fidan, Attaf ile Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı marjında görüştü.

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