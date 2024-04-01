Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgesel konuları ele aldı. Görüşmede özellikle Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği masaya yatırıldı ve Türkiye-Rusya ilişkilerindeki iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.
Karadeniz'deki Seyir Güvenliği Masaya Yatırıldı
Görüşme kapsamında, bölgesel konuların yanı sıra Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği konusu ele alındı.
Türkiye-Rusya İlişkilerinde Güçlü Diyalog Devam Ediyor
Türkiye ve Rusya arasında sıkı bir diyalogun sürdüğünü belirten Fidan, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği ve bölgesel meselelerin çözümüne yönelik iş birliğinin önemini vurguladı.