Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suikast Girişimini Açıkladı

Dışişleri Bakanı Fidan, Suikast Girişimini Açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 TV'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, 4-5 yıl önce kendisine yönelik bir suikast girişimi olduğunu belirterek, "Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Karakter Suikastı Tehditleri

2010 yılında Mili İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı görevine atanmasının ardından terör ve organize suç örgütlerinin kendisi ve ailesi hakkında propaganda yürüttüğünü dile getiren Fidan, modern dönemlerde fiziksel suikastler yerine karakter suikastı tehdidi ile karşı karşıya kalındığını vurguladı.

Fidan, "Bu tür konularla muhatap olmaya 2010'dan itibaren başladım. Kamuoyu nezdinde insanları itibarsızlaştırma çabaları var," diyerek bu durumun sıkıntılı bir konu olduğunu belirtti. Kendisine yöneltilen iftiraları hatırlatan Bakan, Türkiye'nin ana muhalefet partileri ile terör örgütlerinin ürettiği bilgilerin siyasette kullanılmasının, gelinen seviyenin en düşük noktası olduğunu ifade etti.

Zehirlenme Olayı ve Tepkisi

Daha önce suikast girişimiyle ilgili detay vermediğini söyleyen Fidan, "Zehirlendik de tedavi de gördük; bu kavganın bir parçası. Sadece içeride düşman yok, her yerde düşman var." diye konuştu. Kendisine suikast girişiminde kimin rol oynadığı hakkında detay vermekten kaçınan Fidan, geçirdiği süreçlerin kendisine hiçbir şekilde geri adım attırmadığını vurguladı.

Fidan, kararlılıkla, "Zaten bu vatana hizmet etmek için varız. Karakter suikastları da, fiziksel suikastler de yapacaklar," diyerek niyetinin kesin olduğunu belirtti. (Sürecek)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 TV canlı yayınında Murat Çiçek'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 TV canlı yayınında Murat Çiçek'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.