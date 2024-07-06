Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında bölgesel işbirliğini vurguladı

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Türk Dünyası'nın uluslararası sahnede önemli bir aktör haline geldiğini belirterek, bölgesel işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.



ŞUŞA'DA KAZANILAN ZAFERİN SEMBOLÜ

Şuşa'nın, Azerbaycan'ın 44 gün süren vatan savaşında kazandığı zaferin sembolü olduğunu ifade eden Fidan, şehitlerin anısına saygı duruşunda bulundu ve gazilere teşekkür etti. Bu önemli zaferin Türk Dünyası için bir birlik ve diriliş simgesi olduğunu belirtti.

Küresel güç rekabetinin bölgeye olan etkilerini önlemek için Türk Dünyası'nın saflarını sıklaştırması gerektiğini vurgulayan Fidan, bölgesel işbirliğinin ve ortak çalışmaların temel ilke olması gerektiğini dile getirdi. İmkanların müşterek refah için kullanılması gerektiğini vurguladı.



Türk Dünyası'nın uluslararası siyasetteki etkinliğine değinen Fidan, TDT'nin önemli bir platform olduğunu ve bu platformun Türk Dünyası'nın birlik ve dayanışmasını daha da pekiştirdiğini belirtti. Güçlü bağların kurulması ve Türk kültürünün uluslararası alanda tanıtılmasının önemine vurgu yaptı.



Eğitim ve gençlik projelerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Türk Dünyası'nın alfabe birliğini sağlaması gerektiğini ifade etti. Gençlerin eğitim ve kültürel değişim programlarıyla bir araya gelmesinin, Türk Dünyası'nın geleceği için hayati önem taşıdığını dile getirdi.



Bölgede ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini belirten Fidan, bağlantısallık, enerji, finans, ticaret, savunma sanayisi ve yeni teknolojiler gibi alanlarda işbirliğinin ileri taşınması gerektiğini vurguladı. Ahlaki ve ahlaki zeminde işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.



Soydaşların kimliklerini koruma sorumluluğuna dikkat çeken Fidan, Türk Dünyası'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan soydaşların kimliklerini korumak için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. Bu çerçevede, Türk Dünyası Şartı'nın önemine vurgu yaparak, bu belgenin kabul edilmesinin değerli olduğunu dile getirdi.



Kıbrıs Türk halkının özgün haklarını yeniden elde etmesi için destek çağrısında bulunan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin TDT'de daha fazla temsil edilmesi gerektiğini belirtti. KKTC'nin uluslararası alanda daha fazla tanınması için adımlar atılması gerektiğini ifade etti.



Rusya-Ukrayna Savaşı'nın vekalet savaşına dönüştüğünü belirten Fidan, Türkiye'nin barışa yönelik çabaların genişletilmesi gerektiğine inandığını ifade etti. Türkiye olarak savaşın sonlandırılması için diplomasiyi önceleyen bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.



Filistin meselesine de değinen Fidan, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarını uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Türk Dünyası'nın, Gazze'deki insanlık dramına duyarsız kalamayacağını vurgulayarak, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail-Filistin sorununa yönelik sürece destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

