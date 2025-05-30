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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da Yermak ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da Yermak ile bir araya geldi ve önemli temaslarda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 15:09
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da Yermak ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da Kritik Görüşmeler Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fidan'ın ziyareti kapsamındaki bu toplantı, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Önceki Temaslar

Bakan Fidan, Ukrayna'daki temasları çerçevesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından da kabul edildi. Ayrıca, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkileri vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak (sağda) ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak (sağda) ile bir araya geldi.

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