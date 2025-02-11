Dışişleri Bakanlığı'ndan Guatemala'daki Otobüs Kazası için Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Guatemala'da meydana gelen trajik otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ve Guatemala halkı için taziye mesajı yayınladı.

Resmi Açıklama

Bakanlık, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Guatemala şehrinde meydana gelen otobüs kazasından dolayı derin üzüntü duyuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Guatemala halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Olayın Ayrıntıları

Orta Amerika'daki bu üzücü olayda, bir yolcu otobüsü köprüden düşerek 51 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, kazanın ardından ülkede 3 günlük yas ilan etti.