Ditwah Kasırgası: Sri Lanka'da 334 ölü, Endonezya'da 442

Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında Sri Lanka'da 334, Endonezya'da 442 kişi hayatını kaybetti; yüzlerce kişi kayıp, milyonlarca etkilendi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:09
Güney Asya'yı vuran Ditwah Kasırgasının yol açtığı yoğun yağışlar, Sri Lanka ve Endonezya'da ağır bilanço bıraktı. Sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı artarken, yüzlerce kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Sri Lanka

Sri Lanka'da kasırganın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 334 olarak açıklandı. Ada ülkesinin Afet Yönetim Merkezi (DMC) tarafından yapılan açıklamada, 400 kişinin kayıp olduğu ve ülke genelinde 1,3 milyondan fazla kişinin yağışlardan etkilendiği belirtildi.

Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, felaketten etkilenen bölgelerin uluslararası destekle yeniden inşa edileceğini söyleyerek, "Tarihimizdeki en büyük ve en zorlu doğal afetle karşı karşıyayız. Elbette, daha önce var olandan daha iyi bir ulus inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Endonezya

Ditwah Kasırgasının Sumatra Adası'nda yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 442'ye yükseldi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) en yüksek can kaybının Kuzey Sumatra'da kaydedildiğini, burada ölü sayısının 217ye ulaştığını ve 209 kişinin daha kayıp olduğunu bildirdi.

Açıklamada ayrıca Açe eyaletinde 96 ölüm ve 75 kayıp, Batı Sumatra'da ise 129 ölüm ve 118 kayıp kaydedildiği belirtildi.

Her iki ülkede de arama-kurtarma çalışmaları sürüyor; yetkililer, etkilenen bölgelere yardım ulaşması ve hasarın tespiti için uluslararası desteğin önemine vurgu yapıyor.

