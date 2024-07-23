Diyanet'ten Cuma Hutbesi Eleştirilerine Yanıt

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Cuma Hutbesi Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma hutbesine yönelik yapılan "saçmalık" ve "hadsizlik" gibi nitelendirmelere sert tepki gösterdi. Başkanlık, yaptığı açıklamada, bu tarz eleştirilerin araştırmadan ve incitici bir üslupla yapılan değerlendirmeler olduğunu belirtti.

Başkan Erbaş'ın Hutbesine Dikkat Çekildi

Açıklamada, bir siyasi parti sözcüsünün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından okunan hutbeye yönelik olumsuz yorumlarına karşılık olarak, hutbede geçen ifadelerin, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hadistleriyle desteklendiği vurgulandı. Diyanet, İslam'ın temel esaslarını açıklamanın, kendilerine düşen anayasal bir görev olduğunu hatırlattı.

Önemli Hususlar vurgulandı

Diyanet Başkanı Erbaş'ın hutbesinde, Müslümanların aile hayatı ve evlilik konusundaki sorumlulukları üzerinde durduğu belirtildi. Diyanet, aile olmanın sadece bireyler için değil, millet ve devlet için de önemli bir yükümlülük olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hutbelerin inanç, medeniyet ve kültürün tanıtımı amacı taşıdığını, başkalarının yaşamını etkileme amacı gütmediğini vurguladı. Toplumda aile olmanın değeri üzerine yapılan tüm bu açıklamaların, halkın dini bilinci açısından kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.