Diyarbakır Büyükşehir'den Yeniden Yaşam Derneği'ne Dayanışma ve 100 Yelek Desteği

Diyarbakır Büyükşehir Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği'ni Ziyaret Etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk kapsamında Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneğine dayanışma ve destek ziyaretinde bulundu. Etkinlik, dernek çalışmalarına verilen desteğin ve hastalarla kurulan iletişimin güçlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Katılımcılar ve Açıklamalar

Ziyarete Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Nadir ve Kronik Hastalıklar Şube Müdürlüğünden Şube Müdürü Sevda Erdem Ateş ile şube müdürlüğü personeli, dernekten ise Başkan Şükrü Abay ve mahalle temsilcisi kanser hastası kadınlar katıldı.

Ziyarette konuşan Sevda Erdem Ateş, yürütülen sosyal taksi hizmeti, psikolojik danışmanlık ve hasta ile hasta yakınlarına yönelik sosyal destek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ateş, bu hizmetlerin hastaların tedaviye düzenli erişimini kolaylaştırdığını ve psiko-sosyal güçlenmelerine katkı sunduğunu vurguladı.

Somut Destek: 100 Yelek

Dayanışma ziyareti kapsamında, Nadir ve Kronik Hastalıklar Şube Müdürlüğü tarafından derneğin çalışmaları ile 4 Şubat Dünya Kanser Günü ve sonraki organizasyonlarda kullanılmak üzere 100 yelek desteği sağlandı.

Dernek Başkanı Şükrü Abay ise Büyükşehir Belediyesi'nin kanser hastalığına yönelik çalışmalarını önemsediğini belirterek, gerçekleştirilen ziyaretin ve kurulan dayanışmanın hastaların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara güç kattığını ifade etti.

