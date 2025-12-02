Diyarbakır'da 76 aranan şahıs yakalandı

Diyarbakır'da JASAT ve ilçe jandarma komutanlıklarının operasyonunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 10:08
Jandarma ekipleri koordineli operasyon düzenledi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile ilçe jandarma komutanlıklarının koordinasyonunda, adli makamlarca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda aranan kişiler arasında kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma suçlarından arananlar da bulundu.

Yakalananlar, 10-20 yıl arası 7, 5-10 yıl arası 8, 2-5 yıl arası 32 ve 2 yıl altı 29 olmak üzere toplam 76 kişi olarak kaydedildi.

Yakalanan 76 kişi adli makamlara sevk edildi.

