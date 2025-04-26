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Diyarbakır'da 9. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi Başarıyla Gerçekleşti

Diyarbakır'da düzenlenen 9. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi, ergen sağlığını güçlendirmek amacıyla önemli konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 15:32
Diyarbakır'da 9. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi Başarıyla Gerçekleşti

Diyarbakır'da Ergen Sağlığı İçin Önemli Bir Adım

Diyarbakır'da, "Sağlıklı Ergenler, Güçlü Yarınlar" temasıyla 9. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi gerçekleştirildi. Dicle Üniversitesi (DÜ), Ergen Sağlığı Derneği ve Doğu Pediatri Derneği işbirliğiyle düzenlenen kongre, DÜ Kongre Merkezi'nde iki gün boyunca sürdü.

Kongrede Ergen Sağlığı Üzerine Değerlendirmeler Yapıldı

Kongreye akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler katılım gösterdi. Farklı oturumlarda, ergenlik döneminde fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimi destekleyici yaklaşımlar tartışıldı. Ayrıca, ergen sağlığını güçlendirmeye yönelik projeler ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Kongre Başkanı'ndan Önemli Açıklamalar

Kongre Başkanı ve DÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Gözü Pirinççioğlu, kongrenin Diyarbakır'da düzenlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Dernek ve uzmanlar arasında sağlanan iletişimin önemine değinen Pirinççioğlu, “Bilinçlenme ve farkındalık arttıkça, toplumsal sağlık da güçlenecektir,” dedi.

Ergenler İçin Profesyonel Destek İhtiyacı

Pirinççioğlu, ergenlerin ruh sağlığına yönelik çekincelerinin aşılması gerektiğini ifade ederek, “Ergen sağlığına yönelik destek hizmetlerinin artırılması şart. Ergen dostu hekimlerin varlığı, gençlerin profesyonel destek almalarını kolaylaştıracaktır,” diye ekledi.

Kongrenin Kapsamı ve Gelecek Vizyonu

Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Muhammet Asena, bu kongrenin iki yılda bir düzenlendiğini belirtti. Asena, çocukların biyolojik, psikolojik ve sosyal sağlığının önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin dört bir yanından ergen dostu uzmanların bir araya geldiğini belirtti. Kongre sonucunda elde edilen verilerin Sağlık Bakanlığı ve kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

Diyarbakır'da "Sağlıklı Ergenler, Güçlü Yarınlar" temasıyla 9. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi...

Diyarbakır'da "Sağlıklı Ergenler, Güçlü Yarınlar" temasıyla 9. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da "Sağlıklı Ergenler, Güçlü Yarınlar" temasıyla 9. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi...

Diyarbakır'da "Sağlıklı Ergenler, Güçlü Yarınlar" temasıyla 9. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi gerçekleştirildi.

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