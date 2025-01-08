Diyarbakır'da 'Aile Arabuluculuk' Sistemine Geçiş İçin Hazırlıklar Başladı

Diyarbakır'da 'Aile Arabuluculuk' Sistemi İçin Çalışmalar Başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un arabuluculuk sisteminin kapsamını genişleterek, 'aile arabuluculuk' sistemi üzerinde çalışma yürüttüğünü açıklamasının ardından, Diyarbakır'da arabulucu avukatlar, bu yeni sistem için hazırlıklara başladı.

Diyarbakır Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Gülben Elhakan, 84 saatlik bir eğitim programında 22 arabulucu avukata aile arabuluculuk sisteminin detaylarını aktarıyor. Eğitimlerin amacı, özel hukukun birçok alanının arabuluculuğa uygun olduğunu vurgulamak ve aile uyuşmazlıklarını bu sistem üzerinden çözümlemeyi sağlamaktır.

Büyük Davalarda Uzayan Süreler Sorun Oluyor

Elhakan, arabuluculuk sisteminin aile uyuşmazlıklarında da uygulanmasının, boşanma, nafaka istemi, velayet gibi çeşitli konularda çözüm sağlaması bekleniyor. Ülkemizde boşanma davalarının ortalama 5-6 yıl sürdüğüne dikkat çeken Elhakan, uzun yargı süreçlerinin taraflar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti.

“Genellikle boşanmanın getirdiği psikolojik ve sosyal sorunlar, maddi ve manevi açıdan zorluklar doğurabiliyor.” diyen Elhakan, bu tür sorunların aile içindeki iletişimi ve çocukların velayetini de etkilediğini ifade etti.

Aile Arabuluculuk Sisteminin Önemi

Avukat Elhakan, 'aile arabuluculuk' sisteminin hayata geçmesiyle birlikte, boşanma süreçlerinde çatışmaların daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşacağını düşündüklerini vurguladı. Bu sistemin, hem yargıda hem de toplumsal dönüşümde büyük bir devrim yaratacağını belirtti.

Eğitim programında yer alan avukatlardan Şükran Akın, hukuki uyuşmazlıkların arabuluculukla daha hızlı çözülebildiğini ve sistemin, yargı yükünü hafiflettiğini söyledi. Diğer bir avukat Hakan Özmen ise bu sistem ile birlikte çocukların ve çiftlerin mahremiyetinin daha fazla korunacağını dile getirdi.

Özmen, “Aile arabuluculuk sistemi, şiddet olaylarına da engel olabilecek bir mekanizma sunuyor.” diyerek, bu sistemin kamunun ve toplumun menfaatine olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Adalet Bakanlığınca hukuk sistemine kazandırılan ve yargı reformuyla daha etkin hale getirilen arabuluculuk sayesinde uyuşmazlıklar kısa sürede çözüme kavuşturuluyor, mahkemelerin iş yükü azaldığı gibi toplumsal uzlaşı kültürüne de katkı sağlanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un arabuluculuk sisteminin kapsamını genişleterek "aile arabuluculuk" sistemi üzerinde çalışma yürüttüklerini açıklaması üzerine Diyarbakır'da arabulucu avukatların bu yönde eğitimlerine başlandı. Diyarbakır Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Gülben Elhakan tarafından, 84 saat olarak planlanan eğitim programında 22 arabulucu avukata "aile arabuluculuk" sistemi hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Adalet Bakanlığınca hukuk sistemine kazandırılan ve yargı reformuyla daha etkin hale getirilen arabuluculuk sayesinde uyuşmazlıklar kısa sürede çözüme kavuşturuluyor, mahkemelerin iş yükü azaldığı gibi toplumsal uzlaşı kültürüne de katkı sağlanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un arabuluculuk sisteminin kapsamını genişleterek "aile arabuluculuk" sistemi üzerinde çalışma yürüttüklerini açıklaması üzerine Diyarbakır'da arabulucu avukatların bu yönde eğitimlerine başlandı. Diyarbakır Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Gülben Elhakan tarafından, 84 saat olarak planlanan eğitim programında 22 arabulucu avukata "aile arabuluculuk" sistemi hakkında bilgilendirme yapılıyor.