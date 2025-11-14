Diyarbakır'da Dünya Diyabet Günü: Çocuklara Özel Etkinlik

14 Kasım — Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diyabetli çocuklara yönelik özel bir etkinlik düzenlendi. Açık ve kapalı alanda gerçekleştirilen programda çocuklar hem eğlendi hem bilgilendi.

Etkinlikte palyaço gösterileri, yüz boyama, müzik ve dans etkinlikleri, çeşitli oyunlar ve atölyeler yer aldı. Günün sonunda çocuklar, farkındalığı artırmak amacıyla gökyüzüne mavi balonlar bıraktı.

Sağlık profesyonelleri tarafından çocuklara ve ailelerine diyabet yönetimi, sağlıklı beslenme ve günlük takip konularında bilgilendirme yapıldı; katılımcılara uygulamalı ve pratik öneriler sunuldu.

Uzm. Dr. Emre Asiltürk, etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Çocukluk çağı diyabeti, doğru eğitim ve düzenli takip gerektiren bir süreçtir. Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın hem moralini yükseltiyor hem de ailelerin diyabet yönetimi konusunda bilinçlenmesini sağlıyor. Diyabetle mücadelede farkındalık, bilgilendirme ve destek en güçlü araçlarımızdır."

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte aileler ve çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de diyabet konusunda önemli bilgiler edindi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

