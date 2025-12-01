Diyarbakır'da Eşiyle Tartıştı, Evini Ateşe Verdi

Bağlar'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katında ikamet eden çift arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası eşiyle sinirlenen şahıs, iddialara göre evde yangın çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ateşi söndürmeye çalışırken kadının eli yandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra hastaneye sevk edildi.

Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

