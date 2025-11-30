Diyarbakır'da 'Gameathon' Programı Yoğun İlgiyle Tamamlandı

Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Diyarbakır 'Gameathon' Programı, Ajansın Çocuklar ve Gençler Sonuç Odaklı Programı kapsamında yoğun ilgiyle tamamlandı. Etkinlik, bölgedeki çocuk ve gençlerin girişimcilik ve yenilikçilik kapasitelerini geliştirmeyi hedefledi.

Programın amacı ve kapsamı

TRC2 Bölgesinin (Diyarbakır-Şanlıurfa) Türkiye’nin en yüksek çocuk ve genç nüfus oranına sahip olduğu hatırlatılarak, programın bu demografik potansiyeli desteklemeye yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı. Bir günlük program kapsamında 11-18 yaş aralığındaki en az 120 çocuk ve genç, farklı içeriklerde hazırlanan atölyelere katıldı ve 21. yüzyıl yetkinlikleri ile tanışma fırsatı buldu. Etkinlikte toplam 12 atölye düzenlendi.

Eğitim içerikleri

Atölyelerde çocuk ve gençlere dijital beceriler, problem çözme, takım çalışması ve girişimcilik gibi alanlarda uygulamalı eğitimler verildi. Program, hem bireysel gelişimi hem de bölgedeki kurum ve merkezlerin kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan bir yapı sundu.

Katılımcı ve yetkili görüşleri

Yakup Toprak (Gençlik Derneği eğitmeni): "Bununla ilgili özellikle daha önce program yapan bir kurumumuz vardır, Sosyal Girişim Öğrenme Tasarımları. Onların bu konseptini Diyarbakır’da uygulamak istedik. Bununla ilgili ilk gideceğimiz adres Karacadağ Kalkınma Ajansıydı. Karacadağ kalkınma Ajansına bu programımızdan bahsettik, böyle bir çalışma yapmak istediğimizden bahsettik. İşbirliği boyutunu çok önemsiyorlardı. Bu programları da Diyarbakır’da çalışan en iyi kurum da Dicle Üniversitesi Çocuk Üniversitesi. Çocuk Üniversitesine bir teklife geldiğimizde onlar da çok sıcak yaklaştılar. Program bu şekilde başladı. Yani iyi bir işbirliği, iyi bir iş tasarısı oluşturduk burada. Buradaki temel amacımız Diyarbakır’daki şu an programa dahil olan 120 tane gencin özellikle haklar konusunda, dijital dünyada çocuk olmanın önemiyle ilgili bir günlük bir öğrenme maratonu gerçekleştirmesi. Çocuklar burada hem oynuyor hem öğreniyor. Tamamen bir maraton havasında geçiyor. Hem sınıflarımızda tematik etkinlikler yapılıyor. Hem de koridorda çocuklar farklı sokak etkinlikleri yapıyorlar. Aynı zamanda bahsettiğim gibi öğrenme tasarımları dediğimiz sosyal girişimin de kendi çocuk haklarıyla ve gençlik haklarıyla ilgili bazı tematik oyunları var. O oyunları oynatıyoruz. Bu şekilde bir süreç başladı. Çok iyi bir işbirliğiyle oldu. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz"

Doç. Dr. Elçin Ayaz (Dicle Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü): "Daha çok dezavantajlı çocuklarla ilgili atölyeler, workshoplar ve süreli kurslar yapmaktayız. Bugün yaptığımız etkinlik de bir ‘Gameathon’ oyun maratonudur aslında. Karacadağ Kalkınma Ajansı işbirliği ile birlikte yürüttüğümüz aslında kapasite artırmaya yönelik bir uygulama. Yine dezavantajlı çocuklar da dahil olmak üzere şehrin birçok kısmından gelen çocuklar 12 tane farklı atölyede oyun maratonunu sürdürmektedir. Bu etkinliğin topluma katkısının olacağını düşünüyoruz. Bizler de bu alanda işbirliği yaptığımız bir birim olarak destekliyoruz"

Mihriban Tekin (veli): "Atölyeyi sosyal medya hesaplarımdan gördüm ve çok mutlu oldum. Çünkü Diyarbakır’da da, ülkemizde de bu tarz atölyelere ihtiyaç duyuyoruz. Sebebi ise dijitalleşen çağı aslında geleneksel yöntemlerle buluşturmamız gerekiyor. Bu atölyenin aslında temel hedefi çocukları özellikle bilgi, beceri ve yetenekleri yönünden geliştirmek. Atölyelerin başından beri buradayım ve tüm sınıflardan çok güzel sesler geliyor. Çocuklar çok mutlular. Bu çalışmayı düzenledikleri için Bazalt Gençlik Derneği’ne, Karacadağ Kalkınma Ajansı’na ve Çocuk Üniversitesi’nin değerli hocalarına teşekkür ediyorum"

Sonuç

Gün sonunda tüm faaliyetlerin başarıyla tamamlanmasıyla Diyarbakır 'Gameathon' Programı sona erdi. Etkinlik, bölgedeki çocuk ve gençlerin dijital okuryazarlık ve sosyal girişimcilik becerilerini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

