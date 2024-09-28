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Diyarbakır'da Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlanı

Kulp ilçesinde bazı alanlar 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 23:38
Diyarbakır'da Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlanı

Diyarbakır'da Yeni Güvenlik Önlemleri

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bazı bölgeler, 15 gün boyunca "geçici özel güvenlik bölgesi" olarak ilan edildi. Bu karar, ilgili valilikten yapılan resmi açıklama ile duyuruldu.

Açıklamanın Detayları

Valilikten gelen bilgilere göre, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin korunması amacıyla Kulp'un Yaylak Mahallesi'ndeki Simetok, Gühermi ve Nedrehuş mezralarının bulunduğu bölge, 29 Eylül - 13 Ekim tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi olarak belirlenmiştir.

Yasak ve Cezai İşlemler

Açıklamada, vatandaşların bu tarihler arasında belirtilen güvenlik bölgesine izinsiz giriş yapmalarının yasak olduğu bildirilmiştir. Yasağa uymayanlar hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulunulmuştur.

Bu özel güvenlik düzenlemesi, bölgedeki huzuru sağlamayı ve güvenliği artırmayı hedeflemektedir.

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