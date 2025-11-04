Diyarbakır'da Genç Yetenekler Sanatla Buluştu: Resim ve Fotoğraf Yarışmasında Ödüller

Diyarbakır'da Genç Yetenekler Sanatla Buluştu

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mehmet-Esra Cansız Vakfı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, "Aile" temalı resim ve "Senin Gözünden Diyarbakır" temalı fotoğraf yarışmalarının ödül töreni gerçekleştirildi. Ödüller, İçkale Müzesi'nde İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve Mehmet Cansız tarafından takdim edildi.

Resim Yarışması (İlkokul ve Ortaokul)

İlkokul ve ortaokul kategorilerinde düzenlenen "Aile" temalı resim yarışmasında öğrenciler; aile bağları, sevgi, dayanışma ve paylaşım gibi değerleri sanatsal bir bakış açısıyla ifade etti. Yarışmada dereceye girenler törenle ödüllendirildi.

İlkokul: 1’inci Almıla Yumuşak, 2’nci Hazar Ensarioğlu, 3’üncü Asya Lorin Güneş; mansiyon ödülü Mine Oğuz.

Ortaokul: 1’inci Nisanur Şahin, 2’nci Alper Selim Tekin, 3’üncü Songül Durgun; mansiyon ödülü Işıl Irmak Ekin.

Fotoğraf Yarışması (Lise)

Lise öğrencilerinin katıldığı "Senin Gözünden Diyarbakır" temalı fotoğraf yarışmasında gençler, kentin kültürel mirasını, doğasını ve günlük yaşamını kendi objektiflerinden yansıttı.

Dereceye girenler: 1’inci Beriten Denizer, 2’nci Melis Efnem Aksoy, 3’üncü Meryem Çelik; mansiyon ödülü Muhammed Arjin Kılıç.

Ödül töreninin ardından toplu fotoğraf çekildi ve sergi gezisi gerçekleştirildi.

Katılımcıların Sözleri

Beriten Denizer: "Kompozisyonu yakalamaya çalıştım. Çok fazla deneme yaptım. Çünkü bazı fotoğraflarım ya kaygandı ya kompozisyonları kaçmıştı ya da farklı farklı şeyler olmuştu. O yüzden bu sefer de beğenirken de çekimi bu şekilde karar verdik. Çok heyecanlıyım ve gerçekten çok da mutluyum. Yani tabii ki duygularım çok karışık ama çok da mutluyum."

Nisanur Şahin: "Çizerken de savaşın başladığından itibaren kayıp vermeye başladığından dolayı, anne ve baba çocuklarını korumak amacıyla ölüyorlar. Ondan sonra bedenen olmasa da ruh hem çocukların yanında durarak onların varlığını hissettirerek, orada bekliyorlar ve savaşın bitmesinden sonra da zaten çocuklar da en azından korkudan sonra küçük bir umut doğuyor, savaş bittikten sonra. Bunu anlatmak istedim, ailedeki bu görünmez bağı ve bu güçlü bağı anlatmak istedim, ailenin ne kadar güçlü olduğunu. Bu çalışma yaklaşık iki hafta, birkaç kez tekrar tekrar resmi çizerek yaptım. Bazı yanlışlarımız oldu, mimiklerde de bayağı yanlışlarım oldu, onları da düzelterekten yaptım. Özgür Filistin, böyle yetim kalan çocuklar kalıyor orada. Bence artık bu savaş durmalı ve aileler ayrılmamalı" diye konuştu.

Almıla Yumuşak: "10 gün sürdü çizim ve kimse yardım etmedi. Kendi başıma yaptım. Birinci olduğum için çok mutluyum, çok güzel bir duygu" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF YARIŞMASINDA 1’NCİ OLAN BERİTEN DENİZER, YÖRESEL HALILAR OLAN BİR YERDE FOTOĞRAF ÇEKİMİNİ YAPTIĞINI SÖYLEDİ.