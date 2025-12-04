Diyarbakır’da JASAT Operasyonuyla Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 4 Kişi Yakalandı

Diyarbakır’da JASAT koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonla kesinleşmiş hapis cezası olan 4 şahıs yakalandı, adli mercilerce tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:54
Diyarbakır'da JASAT Destekli Operasyon: 4 Şahıs Yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıklarının katılımıyla aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört kişi yakalandı.

Operasyonun ayrıntıları

İcra edilen çalışmalar neticesinde; H.A. isimli şahıs Sur ilçesinde, hakkında 27 yıl, 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı" suçlarından yakalandı.

İ.H.D. isimli şahıs Bağlar ilçesinde, hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kasten yaralama ve alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçlarından aranmaktaydı.

Yine Bağlar ilçesinde yakalanan Y.T. hakkında 29 yıl, 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor; şahıs "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranıyordu.

A.B. isimli şahıs ise Lice ilçesinde yakalandı; hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranmaktaydı.

Yakalanan H.A., İ.H.D., Y.T. ve A.B. isimli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

