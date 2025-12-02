Diyarbakır'da Kafede Tuzak: Eşini Rahatsız Eden Şahıs Ayağından Vuruldu

Diyarbakır'da eşini rahatsız ettiği iddia edilen kişiyi kafede buluşturarak tuzak kuran bir erkek, şahsı ayağından silahla yaraladı.

Olayın Detayları

Olay, Yenişehir ilçesi Mahmut Azizoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin eşini rahatsız ettiğini öğrenen şahıs, eşiyle birlikte plan yaptı ve ismi öğrenilemeyen şahsı bir kafeye davet etti.

Kafede buluşan taraflardan içeride kadını bekleyen şahıs, tuzağa düştüğünü anlayınca kafeden kaçmaya çalıştı. Bu sırada kadının kocası belinden çıkardığı silahla şahsa ateş açtı. Saldırı sonucu ayağından yaralanan şahıs kanlar içinde yerde kaldı.

Olay üzerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve inceleme sürüyor.

OLAY YERİ