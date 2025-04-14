Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde 12 Sanık ve 3 Çocuğun Yargılanmasına Başlandı

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 12 sanık ve 3 suça sürüklenen çocuk hakkında başladı. Dava, 6'sı tutuklu toplam 12 sanığın yanı sıra 16 ve 17 yaşlarındaki üç çocuğun "suçluyu kayırma" suçlamalarıyla yüzleşmesine sahne oldu.

Tutuklu sanıklar arasında Birsen, Fuat ve Maşallah Güran ile çalıştıkları iddia edilen Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya bulunurken, tutuksuz sanıklar ise Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran olarak sıralandı.

Yargılama sürecinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatlarının davaya katılma talepleri değerlendirildi. Mahkeme, bu taleplerin kabulüne karar verirken, sanık avukatlarının itirazlarını reddetti.

Duruşma Sonuçları ve Gelişmeler

Duruşmanın ilk kısmında tutuklu sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmalarına geçildi. Savcılık, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde mütalaa verirken, sanık avukatları tahliye talebinde bulundu.

Duruşma sonrasında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, davayı takip ettiklerini ifade etti. Tanrıkulu, "Maalesef ilk hükümde faili tarif eden, maddi olayı ortaya çıkaracak bir hüküm kurulmadı. Halen Narin'in katilinin kim olduğu aydınlanamadı," dedi.

Duruşma 25 Nisan'a Ertelendi

Kapalı olarak gerçekleşen duruşma, 25 Nisan 2024'e ertelendi. Bu tarihte sanıkların savunmaları devam edecek ve olayın seyrini etkileyecek önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Olayın Arka Planı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran, 8 Eylül 2024'te cansız bedeniyle bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayette yer alan 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçlamasıyla yargılama başlattı.

Daha önce Narin Güran'ın anne, ağabey ve amcalarının çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldıkları açıklandı. Bu durum, davanın ne denli derinleştiğini ve karmaşıklığını gözler önüne serdi.

Şimdi gözler, Narin Güran cinayetinde adaletin yerine getirilmesi için yapılacak yargılamalara çevrilmiş durumda.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin dava için tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin dava için tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.