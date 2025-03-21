Diyarbakır'da Nevruz Etkinliği Sona Erdi: Tuncer Bakırhan'ın Mesajları

Diyarbakır'da Nevruz Kutlaması Tamamlandı

Diyarbakır'da DEM Parti öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliği sona erdi. Merkez Bağlar ilçesi'ndeki etkinlik, Nevruz Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinlik için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Güvenlik Önlemleri

Sabah saatlerinden itibaren, polis ekipleri etkinlik alanının çevresine güvenlik bariyerleri çekti. Yaklaşık 8 bin 500 polis etkinliğin güvenliğini sağlamak için görevlendirildi. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kontrol noktalarında görevli polislerle görüşerek incelemelerde bulundu. Ardından, helikopterle alanda hava incelemesi yaptı.

Katılımcıların Alan Girişi

Etkinlik alanına gelen katılımcılar, 6 noktadan polislerce üst araması yapıldıktan sonra alana kabul edildi. Katılımcılar, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve diğer davetlilerle birlikte halay çekti.

Etkinlikte Duygu Dolu Anlar

Çeşitli sanatçıların sahne aldığı etkinlikte nevruz ateşi yakıldı ve katılımcılar coşkuyla kutlama yaptı. Konuşma yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, nevruz kutlamasına katılan herkese teşekkür etti. Bakırhan, tarihsel bir barışa ve çözüme doğru yol alındığını vurgulayarak, şöyle belirtti:

"Tarih boyunca Türkler ve Kürtler birlikte yaşamın kapılarını birbirine açtı, kaderlerini ortak kıldı. Türk-Kürt ilişkilerinin tarihsel birikimi ve ortak aklı hepimize daha demokratik geleceğin yolunu gösterebilir. Çözümü dışarıda değil, Türklerle Kürtlerin ortak geçmişinde arıyoruz. Geçmişin yaralarını birlikte sararak, geleceği el birliğiyle inşa edebiliriz. Gelin bu yolu birlikte yürüyelim."

Önemli Mesajlar

Bakırhan, Türkiye'nin sınırları dışındaki Kürtler, Araplar ve Türkmenlerin yalnızca komşular değil, soydaşlar da olduğunu vurgulayarak, bu halklarla kuracakları ilişkilerin Türkiye'nin barışı ve Orta Doğu'nun huzuru için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Davetli Konuklar

Etkinlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in nevruz mesajları da okundu. Ayrıca, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve diğer siyasi temsilciler etkinliğe katıldı.

Diyarbakır'da DEM Parti öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliği sona erdi. Katılımcılar DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol 3) ve bazı davetlilerle halay çekti.

Diyarbakır'da DEM Parti öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliği sona erdi. Katılımcılar DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol 3) ve bazı davetlilerle halay çekti.