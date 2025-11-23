Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Sur ilçesi Kırklar Dağı mevkiinde kaza

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, Sur ilçesi Kırklar Dağı mevkiinde şarampole yuvarlanarak takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANIP TAKLA ATTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.