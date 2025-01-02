Diyarbakır'da Yangın Faciası: 8 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, Fırat Mahallesi 488. Sokak'taki bir binanın teras katında çıkan yangında 8 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın ihbarının ardından olay yerine hızla itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında yaşamını yitiren 8 aylık bebeğin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yangında ayrıca bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve tedavisi sürmektedir.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.