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Diyarbakır'da Yanmış Kamyonette Baba ve Oğulun Cesetleri Bulundu

Diyarbakır'da yanmış bir kamyonette baba ve oğlunun cesetleri bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 15:25
Diyarbakır'da Yanmış Kamyonette Baba ve Oğulun Cesetleri Bulundu

Diyarbakır'da Korkunç Olay

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yanmış bir kamyonette baba ve oğluna ait iki ceset bulundu. Olay, Kırsal Köprübaşı Mahallesi’nde yer alan bir kamyonetin yanmış halde keşfedilmesiyle ortaya çıktı.

Durumu fark eden vatandaşlar, hemen güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, tamamen yanmış kamyonetin içerisinde iki kişinin cesedi tespit edildi. Yapılan ilk otopsi sonuçlarına göre cesetlerin Remzi B. (49) ve oğlu Muhammet B. (14)’ye ait olduğu belirlendi.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından, yanmış araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılmış olup, detaylar netleşmeye devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yanmış bir kamyonette 2 ceset bulundu. Araç, ekiplerin olay...

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yanmış bir kamyonette 2 ceset bulundu. Araç, ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.

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