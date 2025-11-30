Diyarbakır'da Yıkımda Sağlam Bina Hasarlandı: 'Hasar tespitine yer yok' İtirazı

Diyarbakır'da yıkım sırasında sağlam bina zarar gördü

Kaynartepe Mahallesi'nde Pınar Apartmanı yıkım çalışması sırasında hasar aldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan bir binanın yıkım çalışmaları başlatıldı. Yıkımı üstlenen ekip çalışmayı sürdürürken, yanındaki sağlam binada hasar meydana geldi.

Yıkım ihalesini alan ekip, çalışmaları sırasında bitişikteki Pınar Apartmanı'nın duvarlarının bir bölümünü yıktı. Apartman sakinleri, yaklaşık 20 gün önce başlayan çalışmaların ardından hasarın tespit edilmesi için ilgili kuruma dilekçe verdi.

Bina sakinleri başvurularına gelen cevaba tepki gösterdi; yetkili kurumlardan gelen yanıt: 'hasar tespitine yer yok' oldu. Sakinler, "Yıkım öncesinde bize herhangi bir uyarı bile yapılmadı. Yıkım anında binamız sallanmaya başladı. Sağlam binamız hasar gördü, bununla ilgili yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Sakinler ayrıca, "Allah korusun bir deprem olduğunda ve öldüğümüzde mi bu konular gündeme gelecek" şeklinde endişelerini dile getirdi.

Olayla ilgili mağduriyet yaşayan vatandaşlar, yetkililerden destek ve açıklama bekliyor.

