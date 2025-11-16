Diyarbakır'da Zerzevan Kalesi'ne Otobüs Seferleri Başlıyor

ÇM hattına yeni güzergâh eklendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Zerzevan Kalesine düzenli toplu taşıma seferleri başlatıyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, yurttaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve bölgenin turizm potansiyeline katkı sunmak amacıyla toplu taşıma güzergahlarında düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Doğu İlçe Otogarı ile Meydanköy Mahallesi arasında hizmet veren ÇM kodlu hattın güzergâhına Zerzevan Kalesi eklendi.

17 Kasım Pazartesi günü başlayacak yeni düzenlemeyle birlikte ÇM kodlu otobüsler, Doğu İlçe Garajı, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı, Sezai Karakoç Bulvarı, Yeni Mardin Yolu, Yeşilçınar Dinlenme Tesisleri, Çarıklı, Canlı Hayvan Borsası, Diyarbakır Hipodromu, Beşpınar, Çınar, Akçomak, Aşağı Konak, Demir Ölçek, Yaprakbaşı, Düz Ova, Zerzevan Kalesi ve Meydanköy mahalleleri güzergâhını izleyerek ulaşım sağlayacak.

Seferler pazar günü hariç haftanın 6 günü gerçekleşecek.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TARİHİ ZERZEVAN KALESİNE OTOBÜS SEFERLERİ BAŞLATIYOR.