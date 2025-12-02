Diyarbakır’da Zincirleme Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda dört aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı; yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:04
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda gerçekleşti

Diyarbakır'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir aracın ani fren yapması sonucu arkadan gelen üç araç art arda çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

