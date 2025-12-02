Diyarbakır’da Zincirleme Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda gerçekleşti

Diyarbakır'da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir aracın ani fren yapması sonucu arkadan gelen üç araç art arda çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

