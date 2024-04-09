Diyarbakır-Elazığ yolunda yaşanan trafik kazası can aldı: 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde bulunan Baver Kavşağı bölgesinde meydana gelen kazada, Ş.T. tarafında kullanılan 21 ADV 800 plakalı minibüs ve 33 AFR 728 plakalı otomobil kafa kafaya bir şekilde çarpıştı. Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri çağırıldı.

Kaza yerinde, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 5 kişinin de yaralandığı kazada, 2 kişinin durumunun ağır olduğu tespit edildi. Yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise morga kaldırıldı.

Ekipler, kaza ile ilgili çalışmaları ve incelemeleri sürdürüyor.