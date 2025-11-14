Diyarbakır Kulp Viyadük Kazasında 3 Tutuklama, 4 İşçi Hayatını Kaybetti

İskele çökmesiyle yaşanan kazada soruşturma ve gözaltılar sürüyor

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ağır yaralandı. Olayın ardından yürütülen soruşturmada toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Kasım tarihinde yaşanan olaya ilişkin başlatılan soruşturma, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında yeni gözaltılar gerçekleştirildi ve jandarmadaki işlemlerin ardından bazı şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 10 şüpheliden 1’i serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1’i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, geri kalan 8 şüpheli Kulp Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Hakimlikçe, şüphelilerden inşaat mühendisi K.K., taşeron firma sahibi ve iskele ekip şefi F.L. ile şantiye şefi İ.B. tutuklandı. Diğer 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Olayın ilk etap haberlerinde ise, kazaya ilişkin olarak 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma ve adli süreçle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

