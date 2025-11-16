Diyarbakır Mutfağı 7. Mezopotamya Gurme Fuarı'nda Tanıtılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 18-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 7. Mezopotamya Gurme Fuarında Diyarbakır mutfak kültürünü ziyaretçilere tanıtmak üzere kapsamlı bir program hazırladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikler, belediyenin standında şefler, gastronomi uzmanları, akademisyenler ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleşecek.

Fuarın açılış günü (18 Kasım)

Fuarın ilk gününde Mezopotamya Şefleri saat 13.00'te Büyükşehir Belediyesi standı'nda bir araya gelecek. Ardından danuk ve coğrafi işaretli yemeklerin sunumu yapılacak. Gastronomist Alaaddin Kılıç, 14.00'te yemek sunumu ve ikram gerçekleştirecek; saat 15.00'te ise "Sıfır Atık Mutfağı" başlıklı söyleşi ve performansla ziyaretçilerle buluşacak. Günün kapanışında Şükran Güneş, Karacadağ pirincinin kültürel mirastaki yerini anlatacak.

19 Kasım

Etkinlikler danuk ikramı ile başlayacak. Saat 15.00'te araştırmacı-yazar İsa Tekin ve gastronomist Alaaddin Kılıç, "Parhraç Kültürü" performansını sunacak.

20 Kasım

Gün, Cüneyt Ateş'in Diyarbakır’ın coğrafi işaretli ürünleri üzerine söyleşisiyle devam edecek. Saat 15.00'te Şef Şeymus Doğan, "Nardan Aşı Kültürü" başlıklı performanslı bir sunum gerçekleştirecek.

21 Kasım

13.00'te yine danuk ikramı ile başlayacak etkinlikler, coğrafi işaretli yemek sunumuyla sürdürülecek. Saat 14.00'te Karacadağ pirincinin yapım özellikleri üzerine bir panel düzenlenecek; panelde Ergül Kanik, Osman Keskin ve aşçılık öğretmenleri yer alacak. Saat 16.00'da çiğköfteci Hasan Eski, Diyarbakır lokantacılık geleneğini anlatacak.

22 Kasım

Gün boyunca şef Ayten Ekinci ve şef Lale Uzar, Diyarbakır’ın meşhur örgü peynirinin yapımını performans eşliğinde tanıtacak.

23 Kasım

Fuarın son gününde gastronomi yazarı Filiz Parlak, Diyarbakır mutfağı üzerine söyleşi gerçekleştirecek ve "Siyah ve Yeşil Zeytin Kurma" performansını sunacak.

Belediyenin standındaki yoğun program, Diyarbakır mutfağının zenginliğini ve coğrafi işaretli ürünlerinin önemini ziyaretçilere aktarmayı hedefliyor.

