Diyarbakır, Siirt, Elazığ ve Şırnak'ta Aile Haftası Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Aile Haftası Kutlandı

Diyarbakır, Siirt, Elazığ ve Şırnak'ta, 'Aile Haftası' nedeniyle çeşitli etkinliklerle birlikte kortej yürüyüşü düzenlendi.

Diyarbakır'daki Etkinlik

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Valilik önündeki Anıt Park'ta sona erdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, yürüyüşün amacını ailelerin korunması ve ailenin öneminin vurgulanması olarak açıkladı. Polat, "Ailelerimiz temel değerlerimizin, kültürümüzün, milli değerlerimizin taşıyıcısıdır. Dolayısıyla biz aileyi toplumun geleceği bireylerin sağlıklı büyümesi için çok önemsiyoruz." dedi.

Siirt'te Yoğun İlgi

Siirt'te de Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya yürüyüşe katıldı. Güres Caddesi'nde başlayan etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tamamlandı. Vali Kızılkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından, il genelinde bu yönde çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Elazığ'da Birliktelik

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Vali Numan Hatipoğlu, ailenin önemini vurgulayan çalışmalar yaptıklarını belirtti. Etkinlikte İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve diğer resmi yetkililer de yer aldı.

Şırnak'ta Aile Yapısının Gücü

Şırnak'ta Ömer Kabak Meydanı'nda toplanan kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Vali Birol Ekici, kentin güzel bir aile yapısına sahip olduğunu belirtti. Etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve diğer kamu kurumlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Siirt'te 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında 'Aile Haftası' yürüyüşü gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde Güres Caddesi'nde bir araya gelen katılımcılar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Siirt'te 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında 'Aile Haftası' yürüyüşü gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde Güres Caddesi'nde bir araya gelen katılımcılar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.