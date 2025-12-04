Diyarbakır Turizminde Rekor Artış: Vali Zorluoğlu'nun 2025 Verileri

Vali Zorluoğlu'nun değerlendirmesi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Mehmet Şirin Açar Kongre Salonu'nda düzenlenen "Sanayici ile İstişare Toplantısı"nda kentin ekonomik ve turistik gelişmelerine ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Yaklaşık 1,5 yıldır kentte görev yaptığını belirten Zorluoğlu, bu süre içinde en büyük başarının kurumlar arası iş birliğini istenen seviyeye taşımak olduğunu vurguladı.

Turizm verileri ve gelecek beklentisi

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın önümüzdeki yıllarda kültür ve turizm, tarım ile sanayi-ticaret sektörlerinin kentin geleceğini şekillendireceğini belirterek, "Diyarbakır, bu yıl çok iyi turizm sezonu geçirdi" dedi. Zorluoğlu, 2025 yılının ilk 10 ayında 541 bin konaklama gerçekleştiğini, bunun 510 bini yerli, 31 bini yabancı misafirlerden oluştuğunu aktardı. Aynı dönemde toplam turist sayısının yaklaşık 1 milyon 300 bin civarında olduğunu söyleyerek, bunun 2024'e göre önemli bir artışı temsil ettiğini kaydetti.

Müzeler ve tarihi destinasyonlar

Zorluoğlu, kültürel çekim merkezleri hakkında da bilgi vererek, Zerzevan Kalesi'ni 300 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti ve 2026 yılında UNESCO sürecinin haziran ayında tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Zorluoğlu, Zerzevan Kalesi içindeki kutsal Mithras Tapınağı'nın, Surlar ve Hevsel Bahçeleri'nden sonra Diyarbakır'ın UNESCO Kalıcı Miras Listesi'ne giren yeni destinasyonu olacağını ifade etti.

Ayrıca kentteki müze ziyaret sayılarına değinen Zorluoğlu, arkeoloji müzesinin 171 bin misafir ağırladığını, Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Etnografya Müzesi'nin ise 75 binin üzerinde ziyaretçi kabul ettiğini aktardı.

Tarım, su kaynakları ve Silvan Barajı

Vali Zorluoğlu, 2023 rakamlarına göre Diyarbakır'ın tarımsal üretimde Türkiye'nin 10'uncu büyük kenti olduğunu belirtti. Kentteki 4 milyon 500 bin dönümlük tarım alanının yalnızca 1 milyon 500 bin dönümünün sulanabildiğini, geriye kalan 3 milyon dönümünün henüz suyla buluşmadığını fakat buna rağmen üretimde önemli bir sırada yer aldıklarını ifade etti.

Silvan Barajı Projesi tamamlandığında 2 milyon 300 bin dönüm arazinin daha suyla buluşacağını, böylece Diyarbakır'ın tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 3'e veya 5'e girebileceğini söyledi.

Güvenlik, kalkınma ve gelecek vizyonu

Zorluoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinerek, Diyarbakır'ın sanayi, tarım ve turizm alanında yakaladığı noktayı son 50 yıldaki güvenlik ve terör problemlerinden çıkışla başardığını, önümüzdeki yıllarda bu sorunların tamamen ortadan kalkacağına ve kentin küllerinden yeniden doğacağına inandığını belirtti.

Sanayi ve OSB'nin sesi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, geçmişte yatırımcıların kente gelmekte tereddüt ettiğini, bugün ise "hangi sektör gelirse gelsin 'Yerimiz var'" yanıtını verebildiklerini söyledi. Kaya, dünyada yatırım ortamının gerilediği bir dönemde Diyarbakır'da sanayicinin ve ihracat rakamlarının canlılığını koruduğunu ifade etti.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan ise göreve geldikleri 2022'den bu yana yaşanan depremler ve ekonomik sıkıntılara değinerek, sanayicinin finansal erişimde sıkıntı çektiğini aktardı. Fidan, devlet desteklerinin sağlandığını fakat bazı alanlarda desteğin eksik kaldığını belirterek, faizlerin yüksekliği ve finansal erişim sorunlarının üretimi zorladığını vurguladı.

Toplantının önemi

Toplantı, kentin turizm, tarım ve sanayi alanlarındaki mevcut durumunu, ihtiyaçları ve geleceğe yönelik beklentileri kurum temsilcileriyle paylaşma açısından önem taşıdı. Vali Zorluoğlu, tüm kurumların iş birliğiyle Diyarbakır'ı daha müreffeh ve kalkınmış bir şehir haline getirme kararlılığını yineledi.

