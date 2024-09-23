DMM, 30 Bin Temizlik Görevlisi İddiasını Yalanladı

DMM, Temizlik Personeli Alımıyla İlgili Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya platformlarında yer alan, "Türk öğrencilerin okulları kötü durumdayken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Suriyeli öğrencilerin okuduğu okullar için 30 bin temizlik görevlisi alacak" iddiasının gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Bakan Tekin’in Açıklamaları

DMM, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarını referans alarak, 30 bin temizlik personelinin istihdamının MEB'e bağlı okullarda temizlik hizmetlerinin daha etkili yürütülmesi amacıyla gerçekleştirileceğini vurguladı.

İddiaların Asılsız Olduğu Belirtildi

Açıklamada, bahsedilen 30 bin temizlik personeli alımının, sadece yabancı öğrencilere yönelik okullar için planlandığına dair iddiaların kesinlikle doğru olmadığı ifade edildi. Bu alımın Türkiye'deki tüm okullarda uygulanacağı belirtildi.

PIKTES Projesi ve Temizlik Personeli Alımı

DMM, ayrıca AB fonlarıyla desteklenen PIKTES Projesi kapsamındaki yürütülen temizlik hizmetleriyle ilgili de bilgi verdi. Bu proje doğrultusunda, 1 Ekim 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında, yabancı uyruklu çocukların eğitim aldığı 29 ildeki okullarda 3 bin 117 malzemesiz genel temizlik personeli hizmet alımının yapılacağını bildirdi. Ancak, bu alımın daimi bir kadro tahsisiyle ilişkili olmadığı ve mevcut personel alımından ayrı bir süreç olduğu belirtildi.

Kamuyu Bilinçlendirme Çabası

DMM, kamuoyunu provoke etmek amacıyla yürütülen dezenformasyon kampanyalarına karşı dikkatli olmaya ve yayınlanan asılsız bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.