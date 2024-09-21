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DMM'den Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hakkında Açıklama

DMM, eski Cumhurbaşkanlarının korunmasına yönelik değişikliklerle ilgili yanlış haberlere yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 00:07
DMM'den Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hakkında Açıklama

DMM'den Açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlere yanıt vererek, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile eski Cumhurbaşkanlarının koruma koşullarında önemli değişiklikler yapıldığını duyurdu.

Eski Uygulamalar ve Yeni Düzenleme

Açıklamaya göre, 14 Eylül'de yayımlanan kararnamede, 10 yıllık korunma süresi kaldırılarak, eski Cumhurbaşkanlarının koruma hizmetlerinin Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından süresiz olarak sağlanacağı belirtildi.

Gerçeklerin Çarpıtılması

DMM, açıklamasında, bazı basın organlarının, kararnamede yapılan değişiklikler hakkında manipülatif haberler yaptığını vurguladı. Eski Cumhurbaşkanlarının koruma hizmetlerinin, görevden ayrılmalarından sonra 10 yıl boyunca devam edeceği ve sonrasında il valiliğine devredileceği bilgisi verildi.

Kararnamenin Önemi

Açıklamada, "14 Eylül 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mevcut 10 yıl tahdidi kaldırılmıştır. Bu düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir durum değildir çünkü Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, görevdeki Cumhurbaşkanı tarafından her zaman değiştirilebilir" ifadeleri yer aldı.

Sonuç

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı personelinin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden oluştuğu, bu nedenle ekstra koruma personeli bulunmadığı açıklanarak toplumda yer alan yanlış anlamaların da önüne geçilmek istendi.

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