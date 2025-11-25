DMM Yalanladı: Büyük Marmara Depremi Tatbikatı İptal Edilmedi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tatbikatın iptal edildiği ve milyonlarca liranın boşa gittiği iddialarını yalanladı; 2025'te 40 tatbikat gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:29
Dezenformasyon iddialarına resmi yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yayılan "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti" iddialarını asılsız bularak yalanladı.

Merkez, paylaşımında Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Başkanlığı tarafından TAMP kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetler yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, 2025 yılı içinde 12'si bölge, 28'i yerel düzeyde olmak üzere toplam 40 tatbikatın başarıyla icra edildiği vurgulandı.

DMM açıklamasında ayrıca, Marmara Bölgesi'nde 26 Kasım 2025 tarihinde yapılması planlanan Ulusal Afet Tatbikatı'nın paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Tatbikatın planlama sürecinde ise herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmediği kaydedildi.

Kamuoyuna uyarı: DMM, manipülatif içeriklere itibar edilmemesi ve yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaların esas alınmasının önemine dikkat çekti.

