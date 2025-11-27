Doç. Dr. Sert: Türkiye'de Yılda 41 Bin Akciğer Kanseri Tanısı — 'Sigaradan Uzak Durun'

Doç. Dr. Sert: "Ülkemizde her yıl 41 bin kişiye akciğer kanseri teşhisi konuyor"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma Sert, akciğer kanseri farkındalığı kapsamında düzenlenen panelde Türkiye'nin akciğer kanseri sıklığında dünyada 7. sırada olduğunu vurguladı. Panel, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde "Bir Kurdeleden Fazlası / Akciğer Kanserinde Gerçekler ve Mitler" başlığıyla gerçekleştirildi.

Panelde kimler konuştu?

Etkinlikte konuşmacı olarak Doç. Dr. Fatma Sert ile Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Çinkooğlu yer aldı. Organizasyon, Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD) ve öğrenci kulüplerinin iş birliğiyle Tıp Fakültesi D Amfisi'nde yapıldı ve öğrencilerin yoğun ilgisini çekti.

Türkiye'de durum: Her yıl yaklaşık 41 bin yeni tanı

Doç. Dr. Sert, dünya genelindeki tabloya işaret ederek her yıl 2.5 milyon yeni vakadan ve 1.9 milyon ölümden söz etti. Türkiye'de akciğer kanseri görülme sıklığının dünyada 7. sırada olduğunu belirten Sert, "Maalesef her yıl yaklaşık 41 bin vatandaşımıza yeni teşhis koyuyoruz" dedi ve özellikle kadınlarda sigara kullanımının artmasının vaka sayılarında yükseliş yarattığını ifade etti. Sert, katılımcılara tekrarlayarak şu uyarıda bulundu: "Sigaradan uzak durun".

Mitoslar ve elektronik sigara

Panelde toplumdaki yaygın yanlış inanışlar ele alındı. Doç. Dr. Sert, "Komşum içmedi ama kanser oldu" söylemini reddederek, sigara içmeyenlerde görülen vakaların istisna olduğunu, vakaların %85-90'ının tütün kullanımıyla ilişkili olduğunu hatırlattı. Ayrıca elektronik sigaranın halk arasında daha az zararlı olduğu yönündeki algının aksine, "Elektronik sigara normal sigara kadar zararlıdır" ifadesinin bilimsel verilerle desteklendiğini vurguladı. Konuşmasında erken teşhisin hayat kurtarıcı önemine dikkat çekildi.

Erken tanıda yapay zekâ ve yeni tedavi yaklaşımları

Doç. Dr. Akın Çinkooğlu, akciğer kanseri teşhisinde teknolojinin hızla ilerlediğini belirterek yapay zekâ destekli görüntüleme sistemlerinin insan gözünün atlayabileceği milimetrik nodülleri dahi saptayabildiğini söyledi. Çinkooğlu, "Erken tanıda yapay zekâ artık en büyük yardımcımız" diyerek yapay zekânın tanı doğruluğunu artırdığını ve tedavi süreçlerini kişiselleştirmede önemli rol oynadığını anlattı. Ayrıca kemoterapinin yerini giderek akıllı ilaçlar ve immünoterapilerin aldığını, ileri evrelerde dahi PD-1/PD-L1 inhibitörleri sayesinde uzun süreli yanıtlar elde edilebildiğini, böylece akciğer kanserinin birçok hasta için kronik bir hastalığa dönüşebildiğini ve yaşam kalitesinin artırılabildiğini ifade etti.

Etkinlik kapanışı

Panel, Türk Akciğer Kanseri Derneği'nin "Bir nefes, bir yaşam. Farkındalıkla başlayalım, erken tanıyla sürdürelim" çağrısı ve öğrenci gruplarının hazırladığı "Ne Kadar Biliyoruz?" adlı bilgi oyunu ile sona erdi.

