Doğu Karadeniz'de Şimşekler Cep Telefonlarına Yansıdı

Doğu Karadeniz'de yağmurla birlikte etkili olan gök gürültüsü ve şimşekler, Rize'nin Selamet Köyü ile Trabzon Yeşilala'da cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:44
Doğu Karadeniz'de Şimşekler Cep Telefonlarına Yansıdı

Doğu Karadeniz'de Şimşekler Cep Telefonlarına Yansıdı

Rize Selamet ve Trabzon Yeşilala'da gökyüzü aydınlandı

Doğu Karadeniz'de, uzun bir aradan sonra etkili olan yağmurla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler bölgeyi aydınlattı. Yağışı görüntülemek için telefon kamerasını dışarı çıkaran vatandaşların kayıtlarına, bu parlak doğa olayları anbean yansıdı.

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Selamet Köyü ile Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Yeşilala mahallesinde çekilen görüntülerde, yağmurun etkisiyle ortaya çıkan yıldırımların ani parlaklıkları dikkat çekti. Selamet Köyü'nde bir evin yakınlarına düşen şimşeğin oluşturduğu büyük ışık ve gürültü köylüler arasında korkuya yol açtı.

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği bu görüntüler, bölgedeki hava olaylarının şiddetini ve şimşeklerin yarattığı etkileri gözler önüne serdi.

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YAĞMURLA BİRLİKTE GELEN GÖK GÜRÜLTÜSÜ VE ŞİMŞEKLER CEP TELEFONLARINA...

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YAĞMURLA BİRLİKTE GELEN GÖK GÜRÜLTÜSÜ VE ŞİMŞEKLER CEP TELEFONLARINA YANSIDI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YAĞMURLA BİRLİKTE GELEN GÖK GÜRÜLTÜSÜ VE ŞİMŞEKLER CEP TELEFONLARINA...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Hakan Fidan Brüksel'de: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Görüştü
2
Mustafa Şahin'den Dünya Engelliler Günü'nde Akülü Sandalye Desteği
3
Uludağ'da Kar Kalınlığı 6 Santimetreye Geriledi
4
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Çağrı Merkezi'nde Göreve Katıldı
5
Trabzon'un 170 Yıllık Afet Gerçeği: Seller ve Heyelanlar Öne Çıkıyor
6
Aydın Valisi Yakup Canbolat: "Tüm özel bireylerimiz, bizler için birer ilham kaynağıdır"
7
Müteahhit Mehmet Kaya'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde