Doğu Karadeniz'de Şimşekler Cep Telefonlarına Yansıdı

Rize Selamet ve Trabzon Yeşilala'da gökyüzü aydınlandı

Doğu Karadeniz'de, uzun bir aradan sonra etkili olan yağmurla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler bölgeyi aydınlattı. Yağışı görüntülemek için telefon kamerasını dışarı çıkaran vatandaşların kayıtlarına, bu parlak doğa olayları anbean yansıdı.

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Selamet Köyü ile Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Yeşilala mahallesinde çekilen görüntülerde, yağmurun etkisiyle ortaya çıkan yıldırımların ani parlaklıkları dikkat çekti. Selamet Köyü'nde bir evin yakınlarına düşen şimşeğin oluşturduğu büyük ışık ve gürültü köylüler arasında korkuya yol açtı.

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği bu görüntüler, bölgedeki hava olaylarının şiddetini ve şimşeklerin yarattığı etkileri gözler önüne serdi.

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YAĞMURLA BİRLİKTE GELEN GÖK GÜRÜLTÜSÜ VE ŞİMŞEKLER CEP TELEFONLARINA YANSIDI