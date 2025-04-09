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Doğu Perinçek İstanbul Belediyesi'ni Eleştirdi: 'Kaynaklar Yağmalanıyor'

Doğu Perinçek, İstanbul Belediyesi'nin kaynak yağmalaması ve terörle mücadelede PKK'nın rolü hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 14:28
Doğu Perinçek İstanbul Belediyesi'ni Eleştirdi: 'Kaynaklar Yağmalanıyor'

Perinçek: "İstanbul Belediyesi'nin Kamu Kaynakları Yağmalanıyor"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Perinçek, "Maalesef bütün kamunun gözü önünde İstanbul Belediyesi'nin kamu kaynaklarını yağmaladığı apaçık ortada. Bunun üzerine gidilmesi bir hukuk meselesi, yargı meselesi, gidilmesi gerekir. Suça, hiçbir devlet göz yummaz." ifadelerini kullandı.

PKK'nın Silah Bırakması ve Uluslararası İlişkiler

Perinçek, Türkiye Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik yapılan görüşmelere değinen Perinçek, PKK'nın ömrünün bittiğini ve cenazesinin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

“PKK içinde silah bırakanlar ve bırakmak istemeyenler şeklinde bir bölünme var. Amerika ve İsrail, PKK'nın silah bırakmasını istemiyor. Çünkü PKK, ABD'nin kara kuvveti. Dolayısıyla silah bırakmanın karşısında dünya çapında görüşler var, Amerika ve İsrail başta olmak üzere." şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Soruşturmaları ve Zamanlama Eleştirisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar hakkında konuşan Perinçek, "Burada tabii ki zamanlama önemli. Tam Cumhurbaşkanı adayı olacağı gün içeri atıyorsunuz. Bu suçlar yıllardır işleniyor. Zamanında soruşturmalar sonuçlandırılıp, kovuşturmalar açılmıyor. Tam siyasi rekabetin doruğa çıktığı noktada bu tür hamleler, karşı tarafa bir koz vermiş oluyorsunuz." dedi.

Boykot Çağrısına Dikkat

Boykot çağrısı ile ilgili sorulara yanıt veren Perinçek, yerli firmaların zarara uğradığına dikkat çekti. "Bu doğrudan doğruya Türkiye'nin sermaye güçlerini, esnafını, zanaatkarını, büyük sermayesini hedef alan bir şey. CHP yönetimi nasıl böyle yanlış işler yapıyor?" dedi. Ayrıca, boykot uygulamasının emperyalizm güdümlü olduğunu ve mantık dışı olduğunu ifade etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye Yayıncılar Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri"...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye Yayıncılar Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye Yayıncılar Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri"...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye Yayıncılar Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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