Doğum yapar yapmaz bebeğini camdan atan kadının kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Esenyurt'a bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde korkunç bir olay meydana geldi. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda adının Suzan Ö. olduğu öğrenilen bir kadın yeni doğmuş bebeğini alışveriş çantasına koyarak sokağa attı. Bu sırada çocuğunu okula götürmeye çalışan bir adam, yoldan geçen hareketi fark ederek poşeti açtı ve yeni doğmuş bebeği buldu.

ANNE VE ANNEANNE POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, olay yerinde inceleme başlattı. Sağlık ekibi bebeği hastaneye kaldırdı. Bebek hastanede tedavi görürken öldü, bebeğin annesi olduğu tespit edilen Suzan Ö. ile birlikte bebeğin anneannesi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındılar. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.





POŞETE KOYUP CAMDAN AŞAĞI ATTI

Anne Suzan Ö.'nün emniyette verdiği ifadesinde doğum yaptıktan sonra bebeği çıplak halde poşete koyarak pencereden dışarı attığını söylediği öğrenildi. Susan O., ifadesinde "Bunu yaptığımda annem uyuyordu. Doğum yaptığımda kanamam oldu. Annem, polisin kendisini kanlı nesnelerle ilgili sorguladığı sırada bazı nedenlerden dolayı elinin kesildiğini söyledi. Ben penceren attığımda bebeğin öleceğini biliyordum. Ancak onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu" dedi.

TUTUKLANDILAR VE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüpheli anne ve büyükanne ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce "kasten öldürme" suçlamasından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.